Каскарино: Александер-Арнольд не уступает Месси в некоторых компонентах

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино высказался о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александере-Арнольде. По мнению эксперта, британец должен играть ближе к атаке.

«Трент может решить исход. Вспомните, как Месси ходил пешком на ЧМ-2022, но все же выиграл его. Нет, я не сравниваю их, но у Трента есть такие качества, в которых Лео не очень сильно его превосходит», — цитирует Каскарино talkSPORT.

В минувшем сезоне 24-летний Александер-Арнольд сыграл в 47 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза отправил мяч в сетку ворот соперника и стал автором десяти результативных передач.

Напомним, по итогам сезона «Ливерпуль» стал пятым в АПЛ.