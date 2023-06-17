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Каскарино: Александер-Арнольд не уступает Месси в некоторых компонентах

17 Июня 2023 • 21:40 Комментировать

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино высказался о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александере-Арнольде. По мнению эксперта, британец должен играть ближе к атаке.

«Трент может решить исход. Вспомните, как Месси ходил пешком на ЧМ-2022, но все же выиграл его. Нет, я не сравниваю их, но у Трента есть такие качества, в которых Лео не очень сильно его превосходит», — цитирует Каскарино talkSPORT.

В минувшем сезоне 24-летний Александер-Арнольд сыграл в 47 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза отправил мяч в сетку ворот соперника и стал автором десяти результативных передач.

Напомним, по итогам сезона «Ливерпуль» стал пятым в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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