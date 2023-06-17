Руководство «Ньюкасла» рассматривает варианты для усиления состава перед предстоящим участием в Лиге чемпионов.

По информации Mirror, боссы «сорок» рассматривают возможность подписания левого защитника лондонского «Челси» Марка Кукурельи, уже добавив его в свой список летних трансферных целей. Сообщается, что новое руководство «синих» готово понизить стоимость своего футболиста до суммы около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Кукурелья присоединился к «Челси» в начале сезона 2022/23. На его счету 33 матча в рамках всех состязаний, в которых защитник отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 40 миллионов евро.