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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готовит новое предложение по Хаверцу слухи

17 Июня 2023 • 19:46 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Руководство «Арсенала» не теряет надежд на подписание немецкого форварда «Челси» Кая Хаверца.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, боссы «пушкарей» готовят новое предложение за победителя Лиги чемпионов, поскольку они хотят опередить мюнхенскую «Баварию». Тем не менее сообщается, что у серебряных призёров Премьер-лиги нет шансов закрыть сделку по цене в 75 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что интерес к 24-летнему футболисту этим летом проявляют «Реал», «Бавария» и «Арсенал». Согласно информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего, чей контракт с «синими» истекает в 2025 года, составляет 60 миллионов евро.

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