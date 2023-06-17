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«Брайтон» интересуется 19-летним защитником «Сан-Паулу» слухи

17 Июня 2023 • 19:13 Комментировать
Сан-Паулу
...
Атлетико Паранаэнсе
22.06 01:00

Руководство «Брайтона» продолжает проявлять интерес к футболистам с южноамериканского рынка.

По информации журналиста Жорже Никола, предложение «чаек» в размере шести миллионов евро за защитника бразильского «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо было отклонено руководством топ-клуба местной Серии А. Сообщается, что боссы «трёхцветных» намерены выручить 15 миллионов евро за своего 19-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса Беральдо восемь матчей в футболке «Сан-Паулу» в рамках чемпионата Бразилии, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сан-Паулу Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Лукас Беральдо
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САН-ПАУЛУ АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
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