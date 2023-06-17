Руководство «Брайтона» продолжает проявлять интерес к футболистам с южноамериканского рынка.

По информации журналиста Жорже Никола, предложение «чаек» в размере шести миллионов евро за защитника бразильского «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо было отклонено руководством топ-клуба местной Серии А. Сообщается, что боссы «трёхцветных» намерены выручить 15 миллионов евро за своего 19-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса Беральдо восемь матчей в футболке «Сан-Паулу» в рамках чемпионата Бразилии, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два с половиной миллиона евро.