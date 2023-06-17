​Агент Рамуша контактировал с рядом клубов АПЛ

Звёздный агент Жорже Мендеш пытается трудоустроить нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша в Премьер-лигу Англии. Приоритетным вариантом для агента является «Манчестер Юнайтед». При этом Мендеш связывался и с другими клубами – с «Ньюкаслом», «Вест Хэмом», «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом». Об этом рассказывает The Sun.

Портал transfermarkt оценивает 21-летнего Гонсалу Рамуша в 50 миллионов евро. При этом «Бенфика» будет запрашивать за футболиста значительно больше.

В сезоне 2022/2023 Гонсалу Рамуш провёл 47 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 12 голевых передач.