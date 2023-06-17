​Агент может устроить Эдуара Менди и Кулибали в Саудовской Аравии

Летом в составе «Челси» намечается серьёзная перестройка состава. В числе тех, кто может покинуть клуб, находятся вратарь Эдуар Менди и защитник Калиду Кулибали. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, агент Фали Рамадани, который работает с обоими футболистами, изучает предложения и может устроить их в Саудовской Аравии.

Отмечается, что футболисты ещё не приняли решений по своему будущему, однако переговоры будут продолжаться.

Менди оценивается в 18 миллионов евро, а Кулибали – в 25. Обоих футболистам сейчас 31 год.