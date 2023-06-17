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​Трансфер Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» невозможен

17 Июня 2023 • 17:24 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе открыто заявил о том, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не собирается. Это означает, что уже через год подписать французского форварда можно будет как свободного агента. Фаворитом в борьбе за звёздного игрока, понятное дело, считается «Реал», но в прессе появлялась информация и об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, ссылаясь на источники в «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», переезд Мбаппе на «Олд Траффорд» невозможен. Отмечается, что футболист с детства мечтает о выступлениях за «Реал». Таким образом, «красным дьяволам», желающим усилить атаку, нужно переключаться на других кандидатов.

«Реал» поставит условие Мбаппе
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
17 Июня 2023 в 18:21
Просто фантастически класная фотка к статье. Редакторам определенно зачет
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