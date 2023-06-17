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​Названа возможная зарплата Зиеша в клубе Роналду

17 Июня 2023 • 17:17 Комментировать

В ближайшее время атакующий полузащитник Хаким Зиеш может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, 30-летний Зиеш заинтригован предложением из Саудовской Аравии. В то же время отмечается, что «Челси» хочет расстаться с марокканцем, чтобы вычеркнуть его из зарплатной ведомости.

Заработная плата Хакима Зиеша по контракту с «Аль-Насром» может составить до 30 миллионов евро.

Напомним, что «Аль-Наср» с Роналду в составе занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Титул же завоевал «Аль-Иттихад», куда перебрался Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Аль-Наср Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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