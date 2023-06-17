​Названа возможная зарплата Зиеша в клубе Роналду

В ближайшее время атакующий полузащитник Хаким Зиеш может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, 30-летний Зиеш заинтригован предложением из Саудовской Аравии. В то же время отмечается, что «Челси» хочет расстаться с марокканцем, чтобы вычеркнуть его из зарплатной ведомости.

Заработная плата Хакима Зиеша по контракту с «Аль-Насром» может составить до 30 миллионов евро.

Напомним, что «Аль-Наср» с Роналду в составе занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Титул же завоевал «Аль-Иттихад», куда перебрался Карим Бензема.