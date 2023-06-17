Нападающий Ромео Бекхэм пополнил состав английского «Брентфорда», перебравшись из «Интера» Майами. Об этом «пчелы» сообщили на своем официальном сайте. Трудовой договор между сторонами рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Отметим, что вторую частью минувшего сезона 20-летний Бекхэм провел в дубле «Брентфорда» на правах аренды. За 15 матчей он отметился одним забитым мячом.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «пчелы» заняли девятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 59 очков за 38 игр. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 11 августа.