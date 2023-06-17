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​«Манчестер Юнайтед» переключился с Кейна на другого форварда, но и здесь всё сложно

17 Июня 2023 • 16:19 Комментировать

Одна из задач «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно заключается в подписании центрального нападающего. «Красных дьяволов» активно связывали с Гарри Кейном из «Тоттенхэма», однако клубу пришлось отказаться от этого варианта из-за высокой стоимости.

Теперь «МЮ» переключался на других форвардов. В шорт-листе «красных дьяволов» есть Расмус Хёйлунн из «Аталанты». Но и этого игрока заполучить будет сложно – манкунианцы не будут предлагать сумму, близкую к 100 миллионам евро, которые требует «Аталанта». Об этом рассказывает The Athletic.

20-летний Расмус Хёйлунн играет за «Аталанту» с конца августа прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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