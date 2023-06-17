​Трансфер Тео Эрнандеса в «Манчестер Юнайтед» маловероятен

Слухи связывают защитника «Милана» Тео Эрнандеса с «Манчестер Юнайтед». В то же время авторитетный инсайдер Фабрицио Романо пишет в социальных сетях о том, что каких-то переговоров между клубами по 25-летнему футболисту нет.

Романо отмечает, что «Милан» не станет продавать игрока за 60 миллионов евро, о которых говорят в СМИ. Эрнандес счастлив в своём клубе, а «Манчестер Юнайтед» имеет другие приоритеты на трансферном рынке. Словом, такой трансфер маловероятен.

Тео Эрнандесу 25 лет. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 45 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и пять голевых передач на партнёров.