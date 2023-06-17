Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета может возглавить «ПСЖ».

По сведениям RMC Sport, парижане продолжают заниматься активными поисками нового наставника. Главным кандидатом является 41-летний Артета. Как сообщает источник, представители «ПСЖ» уже провели беседу с испанским специалистом, но на данный момент вероятность его прихода в клуб является небольшой. Помимо Артеты, чемпион Франции рассматривает главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, а также Тьяго Мотту и Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» расторгнет контракт со своим нынешним наставником Кристофом Галтье.