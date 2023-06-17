​«Челси» предлагает «Интеру» громкий обмен игроками

Нападающий Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», хочет продолжить выступать за «Интер» после истечения срока аренды. В рамках переговоров лондонский клуб предлагает «нерадзурри» включить в сделку полузащитника Николо Бареллу. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что «Челси» нужен футболист в среднюю линию на фоне вероятных уходов Мэйсона Маунта и Кая Хаверца.

Ранее слухи связывали 26-летнего Николо Бареллу с «Ньюкаслом». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 75 миллионов евро.