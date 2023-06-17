«Фенербахче» хочет арендовать Коутиньо

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в турецком чемпионате. По информации от Footmac, в услугах бразильца заинтересован местный «Фенерюахче», который хочет арендовать хавбека с правом выкупа.

Источник сообщает, что переговоры между командами уже стартовали. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не рассчитывает на Коутиньо, о чём дал понять футболисту в личной беседе.

Отметим, что Коутиньо ранее также был интересен командам из Саудовской Аравии, которые якобы были готовы дать бывшей звезде «Ливерпуля» и «Барселоне» большую зарплату. В последнее время слухи о переезде Филиппе на другой континент заметно утихли.