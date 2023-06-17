«Бетис» заинтересован в центральном защитнике «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эирк Байи может вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал в составе «Вильярреала», пока в 2016 году не присоединился к «красным дьяволам». По информации от Mundo Deportivo, в услугах ивуарийца заинтересован «Бетис».

Напомним, прошлый сезон Байи отыграл на правах аренды за французский «Марсель», который по итогам кампании отказался выкупать защитника на постоянной основе. В планы «Манчестер Юнайтед» футболист тоже не входит, поэтому руководство «красных дьяволов» постарается избавиться от 29-летнего Эрика в это трансферное окно.