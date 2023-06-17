​Коутиньо может поехать в лигу Роналду и Бензема

Филиппе Коутиньо может стать очередным статусным игроком, который переберётся в Саудовскую Аравию. Как сообщает на своих страницах TodoFichaes, интерес к бразильскому атакующему полузащитнику «Астон Виллы» проявляет «Аль-Иттифак».

В ближайшее время «Аль-Иттифак» может возглавить Стивен Джеррард. Это может поспособствовать трансферу 31-летнего Коутиньо, утверждает источник.

В Саудовской Аравии уже полгода выступает Криштиану Роналду. Португалец играет за «Аль-Наср». Совсем недавно в эту лигу переехал и Карим Бензема – француз будет выступать за «Аль-Иттихад».