«Аль-Наср» продвигается в переговорах с Зиешем

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии сделал следующий шаг в трансфере полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Марокканец продвинулся в переговорах и готов осуществить переезд на другой континент.

Подробности предложенной зарплаты пока неизвестны, но одним из главных мотивов полузащитника является большая зарплата. «Челси» ждёт, когда «Аль-Наср» обратится с официальным предложением. Лондонская команда открыта к продаже марокканца.

Напомним, за «Аль-Наср» также выступает Криштиану Роналду, который ещё зимой присоединился к команде из Саудовской Аравии, подписав контракт с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год.