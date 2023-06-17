«Манчестер Сити» оценил Бернарду Силву

Ведущий полузащитник «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в чемпионате Франции, где заинтересованность в его услугах проявляет столичный «ПСЖ».

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Экрем Конур, руководство английского топ-клуба определилось с суммой отступных за португальского хавбека. «Горожане» готовы расстаться с Бернарду, если за него предложат 100 миллионов евро. Такая сумма вполне по карману парижскому гранду.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.

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