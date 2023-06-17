Главному тренеру «Бёрнли» Компани интересен грузинский нападающий

Грузинский нападающий «Меца» Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в «Бёрнли», сообщает Footmercato.

По информации источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляет лично главный тренер «бордовых» Венсан Компани. При этом отмечается, что интерес к грузинскому игроку проявлял и «Милан», однако после перемен в руководстве итальянского клуба вероятность такого трансфера заметно снизилась.

В минувшем сезоне молодой нападающий провёл за «Мец» 40 матчей, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 10 миллионов евро.