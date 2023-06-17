Марез: «Уход из «Манчестер Сити»? У меня есть ещё два года по контракту»

Правый вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал свой возможный уход из команды этим летом. Ранее алжирца связывали с переездом в Саудовскую Аравию, где один из местных клубов предлагал ему большую зарплату.

«Уход из «Манчестер Сити»? У меня есть ещё два года по контракту. Сейчас я полностью сфокусирован на двух матчах за сборную Алжира, после чего отправлюсь в отпуск. Это всё, что я могу сказать», – цитирует Мареза La Vague Verte.

Марез в последнем сезоне провёл 30 матчей в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив 5 голов и 10 результативных передач. Рияд выступает за свою нынешнюю команду с 2018 года.