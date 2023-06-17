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Эдуар Менди интересен клубу из Саудовской Аравии

17 Июня 2023 • 13:04 Комментировать

Голкипер «Челси» Эдуар Менди вскоре может продолжить карьеру в команде из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Санти Ауны, в услугах сенегальца заинтересован «Аль-Ахли» Джидда, который предлагает футболисту солидную зарплату в случае перехода.

Менди в данный момент хочет покинуть «Челси», ведь в лондонской команде сенегалец не получает достаточного количества игрового времени. Эдуар также недоволен тем, насколько маленький оклад ему предлагает руководство по новому контракту.

Ранее ходили слухи об интересе к Менди со стороны «Астон Виллы» и французского «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди трансферы футбола - лето 2023
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