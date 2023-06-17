«Манчестер Юнайтед» может продлить контракт с Линделофом

«Манчестер Юнайтед» работает над продлением контракта со своим центральным защитником Виктором Линделофом. По информации от Football Insider, в ближайшее время стороны могут начать переговоры по обсуждению новой сделки.

Отметим, что Линделоф в последние недели сезона был основным центральным защитником «Манчестер Юнайтед» в отсутствие Лисандро Мартинеса, который пропустил концовку кампании из-за травмы. Главный тренер Эрик тен Хаг проникся доверием к шведу.

Нынешнее соглашение Линделофа с «Манчестер Юнайтед» истекает через год. Если стороны не договорятся о новой сделке, Виктора могут продать, чтобы не потерять через год бесплатно.