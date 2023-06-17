Почему Райс жизненно необходим «Арсеналу»

Деклан Райс может этим летом сменить «Вест Хэм» на «Арсенал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему «канонирам» просто необходимо заполучить молодого англичанина.

Райсу пора менять команду

Судя по всему, этим летом «Вест Хэм» потеряет свою главную звезду и капитана Деклана Райса. «Молотобойцы» хотели бы сделать всё, чтобы оставить футболиста, но логика подсказыает, что это маловероятно. Райс – это настоящая звезда Премьер-лиги. Он играет за сборную Англии, терять такого футболиста «Вест Хэм», конечно, не хочет. Однако «молотобойцы» просто не могут ничего предложить Райсу. По своему уровню это игрок Лиги чемпионов, но в «Вест Хэме» он боролся за выживание. Да, Райс выиграл Лигу конференций, но вряд ли его трофейные аппетиты ограничиваются третьим по значимости еврокубком.

Учитывая, что контракт Райса с «Вест Хэмом» завершается следующим летом, клубу надо продавать футболиста в нынешнее трансферное окно. В ином случае слишком велика вероятность, что хавбек просто уйдёт бесплатно через год. Поверить в то, что Райс захочет остаться в «Вест Хэме», довольно сложно. Для развития полузащитнику пора уходить, тем более что он в свои 24 года находится в расцвете сил.

Зачем Райс «Арсеналу»

«Арсенал» просто обязан воспользоваться ситуацией, коли Райс стал доступен. В прошлом сезоне «канониры» боролись за чемпионство, но им не хватило класса в решающие моменты. Райс может серьёзно усилить подопечных Микеля Артеты.

По ходу прошлого сезона было заметно, что «Арсеналу» надо усиливать центр поля. Гранит Джака был ограничен в атакующих действиях. Процент точности передач швейцарца был не самым высоким, при этом при атаках своей команды он часто вбегал в чужую штрафную, что создавало опасность контратак соперника. В любом случае Джака покинул «Арсенал», так что Райс, который отдаёт более точные передачи и предпочитает располагаться на подступах к штрафной в финальной стадии нападения, станет подмогой.

Райс с его умением играть в отборе сможет лучше подменять Томаса Парти, который часто пропускает матчи из-за травм. При этом играя в связке с ганцем, англичанин сделает середину поля более надёжной, чтобы не пропускать атаки соперников.

Какие клубы могут помешать этому союзу

Райс – игрок высокого класса, так что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. По данным СМИ, полузащитника в качестве кандидата на усиление состава рассматривает «Бавария». Мюнхенцы хотят также усилить центр поля, и молодой Райс выглядит подходящей кандидатурой.

Естественно, что почти все английские топ-клубы следят за Райсом, но пока не заметен такой интерес, как со стороны «Арсенала». У «Манчестер Сити» центр поля выглядит укомплектованным, тем более что «горожане» собираются завершить сделку по подписанию Матео Ковачича. «Ливерпуль» сосредоточен на более бюджетных вариантах, а Райс будет стоить довольно серьёзных денег. «Манчестер Юнайтед» пока больше нацелен на поиск форварда. «Челси» выглядит оплотом хаоса. «Ньюкасл» тоже не спешит тратить громадные деньги и смотрит в сторону Николы Бареллы. Про «Тоттенхэм» пока даже говорить нет смысла, там слишком много других проблем. Тем не менее промедление со стороны «Арсенала» может привести к тому, что кто-то навяжет борьбу за подписание Райса.

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Роман Андреев