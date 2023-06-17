Руководство «Баварии» считает Хаверца самым реальным вариантом на позицию нападающего

Мюнхенская «Бавария» хочет подписать нападающего лондонского «Челси» Кая Хаверца. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в стане «красной машины» считают немца самым реальным вариантом на позицию нападающего, так как другие кандидаты являются слишком дорогими.

Напомним, «Челси» требует за Хаверца в районе 70-80 миллионов евро, но в гонке за футболистом пока лидирует лондонский «Арсенал». «Бавария» своё предложение пока до сих пор не сделала.

Отметим, что Хаверц ещё перед переходом в «Челси» в 2020 году был интересен «Баварии». Представители мюнхенского клуба попросили Кая подождать ещё год, но немец решил сразу перейти в «Челси» и в итоге с первой попытки выиграл Лигу чемпионов, забив в финале победный гол.