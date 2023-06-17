«Челси» решил заплатить отступные за Николаса Джексона, сумма выкупа составит 35 миллионов евро

Лондонский «Челси» принял решение заплатить требуемые 35 миллионов евро отступных за нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка по переходу 21-летнего сенегальца на «Стэмфорд Бридж» находится на финальной стадии.

Источник сообщает, что отступные за Джексона также готовы заплатить три других клуба, но у «Челси» больше шансов, так как Николас хочет выступать в Английской премьер-лиге и уже согласовал с «пенсионерами» условия личного контракта.

Джексон закончил прошедший сезон с 12 голами и 4 ассистами в чемпионате Испании. Игрока ранее также связывали с «Барселоной» и мадридским «Реалом».