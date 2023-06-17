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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» решил заплатить отступные за Николаса Джексона, сумма выкупа составит 35 миллионов евро

17 Июня 2023 • 11:53 Комментировать

Лондонский «Челси» принял решение заплатить требуемые 35 миллионов евро отступных за нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка по переходу 21-летнего сенегальца на «Стэмфорд Бридж» находится на финальной стадии.

Источник сообщает, что отступные за Джексона также готовы заплатить три других клуба, но у «Челси» больше шансов, так как Николас хочет выступать в Английской премьер-лиге и уже согласовал с «пенсионерами» условия личного контракта.

Джексон закончил прошедший сезон с 12 голами и 4 ассистами в чемпионате Испании. Игрока ранее также связывали с «Барселоной» и мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал трансферы футбола - лето 2023 Николас Джексон
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