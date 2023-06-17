«Астон Вилла» готова составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за полузащитника «Лидса»

«Астон Вилла» является ещё одним претендентом на полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса, который с большой долей вероятности покинет «павлинов» этим летом. Напомним, команда американца по итогам сезона вылетела во второй дивизион.

По информации от Football 365, «Астон Вилла» пристально наблюдает за ситуацией с Адамсом и готова составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед», который также сохраняет интерес к американскому футболисту. Источник сообщает, что ещё одним заинтересованным в полузащитнике клубом является «Ноттингем Форест».

Адамс в дебютном для себя сезоне в АПЛ провёл 24 матча, но не отметился ни одним результативным действием.