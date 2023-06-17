«Челси» связался с «Сельтой» для трансфера Вейги

Лондонский «Челси» вышел на связь с испанской «Сельтой», чтобы разузнать условия сделки по трансферу полузащитника Габри Вейги, который очень интересен главному тренеру «синих» Маурисио Почеттино.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» могут купить футболиста за 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте Вейги с «Сельтой» в качестве отступных. Отмечается, что в борьбе за хавбека также участвует «Ливерпуль».

Вейга стал одним из главных открытий прошедшего розыгрыша чемпионата Испании. 21-летний полузащитник отметился 11 голами и 3 результативными передачами в 36 матчах Ла Лиги.