Эдегор: «Я очень счастлив в «Арсенале», надеюсь остаться в клубе надолго»

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал слухи о том, что он стал следующей целью руководства для подписания нового контракта. Напомним, текущее соглашение Мартина истекает летом 2025 года.

«Я очень счастлив в «Арсенале», надеюсь остаться в клубе надолго. Давайте посмотрим, какой будет ситуация с контрактом после лета. Я пока не вёл переговоры, честно. От меня зависит не многое. Никакой спешки нет, ведь у меня есть ещё два года по контракту», – цитирует Эдегора журналист Фабрицио Романо.

Сезон-2022/23 выдался для 24-летнего Эдегора самым результативным в карьере. Игрок закончил кампанию с 15 голами и 8 ассистами в Премьер-лиге.