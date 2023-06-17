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Дембеле назвал 4 вингера, которые ему больше всего нравятся

17 Июня 2023 • 10:27 Комментировать

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле назвал четырёх ныне играющих футболистов со своей позиции, которые ему больше всего нравятся.

«Игроки моей позиции, которые мне больше всего нравятся? Я бы назвал Рияда Мареза, Винисиуса Жуниора, Рафаэла Леау и Лероя Сане», – цитирует Дембеле издание Marca.

Напомним, Усман сейчас ведёт переговоры с «Барселоной» о продлении контракта до 2027 года. Нынешнее соглашение француза истекает в конце следующей кампании, но все стороны позитивно настроены по поводу новой сделки.

Дембеле закончил сезон с 5 голами и 7 ассистами в Ла Лиге, пропустив 13 матчей в основном из-за травм.

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