Дембеле назвал 4 вингера, которые ему больше всего нравятся

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле назвал четырёх ныне играющих футболистов со своей позиции, которые ему больше всего нравятся.

«Игроки моей позиции, которые мне больше всего нравятся? Я бы назвал Рияда Мареза, Винисиуса Жуниора, Рафаэла Леау и Лероя Сане», – цитирует Дембеле издание Marca.

Напомним, Усман сейчас ведёт переговоры с «Барселоной» о продлении контракта до 2027 года. Нынешнее соглашение француза истекает в конце следующей кампании, но все стороны позитивно настроены по поводу новой сделки.

Дембеле закончил сезон с 5 голами и 7 ассистами в Ла Лиге, пропустив 13 матчей в основном из-за травм.