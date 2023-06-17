«Ювентус» может арендовать у «Челси» молодого итальянца

Полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи может провести следующий сезон на правах аренды за туринский «Ювентус». По информации от инсайдера Джованни Альбанезе, «старая синьора» готова одолжить хавбека на один сезон.

Недавно Казадеи стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата мира до 20 лет, где его сборная Италии дошла до финала, но уступила в решающем матче Уругваю. Обе индивидуальные награды ранее покорялись только пяти игрокам, среди которых – Лионель Месси и Серхио Агуэро.

Казадеи перебрался в «Челси» прошлым летом из миланского «Интера», но до сих пор не дебютировал за лондонский клуб. Вторую половину сезона-2022/23 итальянец провёл в аренде за «Рединг», в составе которого забил один гол в Чемпионшипе.