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«Челси» пока не делал предложений по трансферу Лаутаро Мартинеса

17 Июня 2023 • 09:49 Комментировать

Лондонский «Челси» ещё не делал официальных предложений по трансферу нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее отмечалось, что аргентинец является одной из главных трансферных целей нового тренера «Челси» Маурисио Почеттино, который хочет видеть в нападении команды именно Мартинеса. При этом «Челси» также сохраняет интерес к другим форвардам.

Напомним, Лаутаро недавно также связывали с переходом в мадридский «Реал», который продолжает искать замену своему основному нападающему Кариму Бензема. В прошедшем сезоне Мартинес забил 21 гол в Серии А.

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