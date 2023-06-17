Романо: Мойсес Кайседо будет стоить в районе 80 миллионов евро

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях опроверг информацию о том, что «Брайтон» просит за своего полузащитника сумму в районе 130 миллионов евро. Итальянец утверждает, что настоящие требования «чаек» варьируются в районе 80 миллионов евро.

Отметим, что главным фаворитом на трансфер эквадорца в данный момент считается лондонский «Челси». Опорный полузащитник «Брайтона» был одной из главных целей бывшего тренера Грэма Поттера, но с приходом Маурисио Почеттино ничего не изменилось, ведь аргентинец тоже хочет видеть Мойсеса в своей команде.

Напомним, интерес к Кайседо сохраняет «Арсенал», но «канониры» отдают приоритет другим игрокам.