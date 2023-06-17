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«Арсенал» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Лавии

17 Июня 2023 • 09:40 Комментировать

Лондонский «Арсенал» уже в ближайшее время может обратиться к «Саутгемптону» с официальным предложением по трансферу полузащитника Ромео Лавии, который также интересен таким клубам, как «Челси» и «Ливерпуль».

Как сообщает Daily Mail, бельгиец является одним из кандидатов для главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты на усиление центральной линии полузащиты. Вылетевший в Чемпионшип «Саутгемптон» требует за футболиста 55 миллионов евро, но «канониры» попробуют получить скидку.

Отметим, что 19-летний Лавиа успел провести всего один сезон в Премьер-лиге. Прошлым летом футболист перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити», в составе которого ни разу не появлялся в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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