«Арсенал» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Лавии

Лондонский «Арсенал» уже в ближайшее время может обратиться к «Саутгемптону» с официальным предложением по трансферу полузащитника Ромео Лавии, который также интересен таким клубам, как «Челси» и «Ливерпуль».

Как сообщает Daily Mail, бельгиец является одним из кандидатов для главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты на усиление центральной линии полузащиты. Вылетевший в Чемпионшип «Саутгемптон» требует за футболиста 55 миллионов евро, но «канониры» попробуют получить скидку.

Отметим, что 19-летний Лавиа успел провести всего один сезон в Премьер-лиге. Прошлым летом футболист перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити», в составе которого ни разу не появлялся в чемпионате.