Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» интересен нападающий «Астон Виллы»

17 Июня 2023 • 09:35 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» этим летом может приобрести нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. По информации от инсайдера Лори Уитуэлла, руководство «красных дьяволов» пристально присматривается к англичанину.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» остался под впечатлением от выступлений 27-летнего Уоткинса в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги. У нападающего осталось два года по контракту с «Астон Виллой», но руководство бирмингемского клуба в данный момент уже работает над продлением сделки.

Отметим, в сезоне-2022/23 Уоткинс записал на свой актив 15 голов и 6 результативных передач в чемпионате Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла Олли Уоткинс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
10:53 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Я очень счастлив в «Арсенале», надеюсь остаться в клубе надолго»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Дембеле назвал 4 вингера, которые ему больше всего нравятся
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может арендовать у «Челси» молодого итальянца
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не делал предложений по трансферу Лаутаро Мартинеса
09:45 · Англия. Премьер-лига
Романо: Мойсес Кайседо будет стоить в районе 80 миллионов евро
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Лавии
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересен нападающий «Астон Виллы»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется заполучить Кейна следующим летом свободным агентом
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» сообщила агентам Хёйлунна, что продаст игрока только за 100 миллионов евро
09:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить Рамуша
02:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Маунту в ближайшие дни
01:19 · Англия. Премьер-лига
Онана не перейдёт в «Челси»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Скамакка договорился с «Ромой», но есть одна проблема
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста сборной Бельгии
00:10 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная зарплата Хаверца в «Арсенале» слухи
Все новости
Рекомендуем