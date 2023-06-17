«Манчестер Юнайтед» интересен нападающий «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» этим летом может приобрести нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. По информации от инсайдера Лори Уитуэлла, руководство «красных дьяволов» пристально присматривается к англичанину.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» остался под впечатлением от выступлений 27-летнего Уоткинса в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги. У нападающего осталось два года по контракту с «Астон Виллой», но руководство бирмингемского клуба в данный момент уже работает над продлением сделки.

Отметим, в сезоне-2022/23 Уоткинс записал на свой актив 15 голов и 6 результативных передач в чемпионате Англии.