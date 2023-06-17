«Манчестер Юнайтед» надеется заполучить Кейна следующим летом свободным агентом

Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер Эрик тен Хаг смирились с тем, что этим летом будет почти невозможно провернуть трансфер нападающего Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл в социальных сетях.

Тем не менее, источник также добавляет, что «Манчестер Юнайтед» в то же время надеется заполучить Кейна через год бесплатно, когда у футболиста истечёт контракт с «Тоттенхэмом». «Красные дьяволы» будут разочарованы, если англичанин уйдёт этим летом в какой-либо другой клуб за требуемую сумму в размере 100 миллионов евро. Напомним, такие деньги «Манчестер Юнайтед» платить не хочет, учитывая истекающий через год контракт.