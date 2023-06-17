«Аталанта» сообщила агентам Хёйлунна, что продаст игрока только за 100 миллионов евро

«Аталанта» заломила очень высокую цену на своего нападающего Расмуса Хёйлунна, который интересен многим топ-клубам Европы. Инсайдер Лори Уитуэлл в социальных сетях сообщает, что на днях руководство бергамасков встретилось с агентами датчанина, где представители клуба сообщили о сумме, за которую будут готовы отпустить игрока. «Аталанта» требует от потенциального покупателя 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Хёйлунна недавно 47 миллионов евро предлагал «Манчестер Юнайтед», но получил отказ. В данный момент «красные дьяволы» не намерены идти на поводу у «Аталанты» и платить за форварда 100 миллионов евро.

Хёйлунн забил 9 голов и отдал 2 ассиста в своём дебютном сезоне в Серии А.