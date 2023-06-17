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«Манчестер Юнайтед» готов купить Рамуша

17 Июня 2023 • 09:20 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» этим летом будет готов пополнить свои ряды нападающим лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамушем. По информации от The Sun, в стане «красных дьяволов» нацелены на трансфер португальца, который оценивается в 90 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Бенфика» хочет поскорее продать Рамуша. Португалец был интересен «Манчестер Юнайтед» ещё в январе, но тогда лиссабонский клуб зарядил слишком большую сумму трансфера.

Отметим, что помимо Рамуша «Манчестер Юнайтед» также рассматривает Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Француз оценивается в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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