«Манчестер Юнайтед» готов купить Рамуша

«Манчестер Юнайтед» этим летом будет готов пополнить свои ряды нападающим лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамушем. По информации от The Sun, в стане «красных дьяволов» нацелены на трансфер португальца, который оценивается в 90 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Бенфика» хочет поскорее продать Рамуша. Португалец был интересен «Манчестер Юнайтед» ещё в январе, но тогда лиссабонский клуб зарядил слишком большую сумму трансфера.

Отметим, что помимо Рамуша «Манчестер Юнайтед» также рассматривает Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Француз оценивается в 80 миллионов евро.