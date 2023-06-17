Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Маунту в ближайшие дни

17 Июня 2023 • 02:09 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Прежнее предложение «красных дьяволов» – порядка 47 млн евро – было отклонено лондонцами. «Челси» намеревается заработать на продаже 24-летнего игрока более 80 млн евро, и «Манчестер Юнайтед», несмотря на серьёзные расхождения, пока не выбывает из борьбы за хавбека. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни боссы манкунианцев вернутся с улучшенным предложением. В манчестерском клубе считают, что достичь компромисса вполне возможно.

Трудовой договор Мэйсона Маунта с «Челси», напомним, истекает через год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
02:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Маунту в ближайшие дни
01:19 · Англия. Премьер-лига
Онана не перейдёт в «Челси»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Скамакка договорился с «Ромой», но есть одна проблема
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста сборной Бельгии
00:10 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная зарплата Хаверца в «Арсенале» слухи
16 Июня
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделает официальное предложение «Брайтону» по Кайседо на следующей неделе
23:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Бавария» попытается подписать Хаверца
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с нападающим «Вильярреала»
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил четырёх дорогостоящих игроков в качестве альтернативы Кайседо
23:07 · Англия. Премьер-лига
Трент – первый со времён Джеррарда игрок «Ливерпуля», забивший за Англию из-за пределов штрафной
22:50 · Англия. Премьер-лига
Мончи – новый президент «Астон Виллы» по футбольным операциям официально
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала переговоры с Уокером
22:34 · Англия. Премьер-лига
Зиеш готов перейти в «Аль-Наср» слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
Канселу сделал выбор между «Барселоной» и «Реалом» слухи
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отклонил предложение «Арсенала» по Хаверцу
Все новости
Рекомендуем