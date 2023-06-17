«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Маунту в ближайшие дни

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Прежнее предложение «красных дьяволов» – порядка 47 млн евро – было отклонено лондонцами. «Челси» намеревается заработать на продаже 24-летнего игрока более 80 млн евро, и «Манчестер Юнайтед», несмотря на серьёзные расхождения, пока не выбывает из борьбы за хавбека. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни боссы манкунианцев вернутся с улучшенным предложением. В манчестерском клубе считают, что достичь компромисса вполне возможно.

Трудовой договор Мэйсона Маунта с «Челси», напомним, истекает через год.