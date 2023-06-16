«Челси» сделает официальное предложение «Брайтону» по Кайседо на следующей неделе

«Челси» в ближайшее время начнёт официальные переговоры по трансферы полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

В четверг руководство лондонского клуба согласовало практически все детали личного контракта с 21-летним игроком. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб собирается в кратчайшие сроки сделать официальное предложение «Брайтону» – начало переговоров между клубами запланировано на следующую неделю.

Согласно оценке Transfermarkt, трансферная стоимость Мойсеса Кайседо составляет 55 млн евро. В марте игрок поставил подпись под новым контрактом с клубом, рассчитанным до 2027 года.