«Челси» обозначил четырёх дорогостоящих игроков в качестве альтернативы Кайседо

Лондонский «Челси» имеет запасной план на случай неудачи в сделке по Мойсесу Кайседо.

Полузащитник «Брайтона» готов перейти в «Челси», однако «синим» ещё предстоит согласовать условия трансфера с «чайками». Как сообщает журналист Давид Орнштейн, если сделать этого так и не удастся, «Челси» сосредоточится на приобретении другого дорогостоящего хавбека. В списке потенциальных альтернатив Кайседо фигурируют Ромео Лавиа («Саутгемптон»), Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Сандро Тонали («Милан») и Николо Барелла («Интер»).

По информации различных источников, «Брайтон» запрашивает за Мойсеса Кайседо более 100 млн евро.