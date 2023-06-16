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«Челси» обозначил четырёх дорогостоящих игроков в качестве альтернативы Кайседо

16 Июня 2023 • 23:15 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Лондонский «Челси» имеет запасной план на случай неудачи в сделке по Мойсесу Кайседо.

Полузащитник «Брайтона» готов перейти в «Челси», однако «синим» ещё предстоит согласовать условия трансфера с «чайками». Как сообщает журналист Давид Орнштейн, если сделать этого так и не удастся, «Челси» сосредоточится на приобретении другого дорогостоящего хавбека. В списке потенциальных альтернатив Кайседо фигурируют Ромео Лавиа («Саутгемптон»), Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Сандро Тонали («Милан») и Николо Барелла («Интер»).

По информации различных источников, «Брайтон» запрашивает за Мойсеса Кайседо более 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Саутгемптон Боруссия Мёнхенгладбах Брайтон Николо Барелла Сандро Тонали Мойсес Кайседо Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023 Ману Коне
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