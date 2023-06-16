Рамон Мончи, покинувший 16 июня пост спортивного директора «Севильи», представлен в качестве президента по футбольным операциям в структуре бирмингемской «Астон Виллы». Новостью делится пресс-служба «вилланов».

«На новой должности он будет нести ответственность за все футбольные вопросы, тесно сотрудничая с главным тренером Унаи Эмери», - отметили в клубе.

Напомним, за 23-летнюю карьеру спортивного директора Мончи работал 21 год в родной «Севилье» и лишь на два года, с 2017 по 2019 годы, уезжал в «Рому». При нём команда из Андалусии семь раз побеждала в Лиге Европы УЕФА.

К новым обязанностям в Англии Мончи приступит с начала июля.