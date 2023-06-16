Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

Как сообщалось на днях, «Аль-Наср» заинтересован в подписании 30-летнего марокканца, который не входит в планы «Челси». По обновлённым данным журналиста Санти Ауны, сам Зиеш готов совершить переход в саудовский клуб. «Аль-Наср» уже связался с футболистом, предложив ему выгодные контрактные условия.

Хаким Зиеш провёл 24 матча за «Челси» в минувшей кампании, записав себе в актив три результативные передачи. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость атакующего хавбека «синих» в 18 млн евро.