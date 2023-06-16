Продление контракта де Хеа с «Манчестер Юнайтед» затянулось из-за интереса к вратарю из Саудовской Аравии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» пока не подписал новый контракт с клубом.

Действующий договор испанца с «красными дьяволами» завершается в конце июня. Как сообщалось ранее, переговоры по-прежнему ведутся, но в последнее время протекают не столь успешно, как можно было предположить. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» и де Хеа почти договорились ещё в марте, однако не сошлись в некоторых деталях сделки. Кроме того, ситуация осложнилась из-за интереса к 32-летнему футболисту со стороны представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Не исключено, что «Манчестер Юнайтед» инвестирует значительную сумму в подписание нового голкипера, если так и не договорится с Давидом де Хеа.