«Вест Хэм» отказывается продавать своего нападающего Джанлуку Скамакку.

Как сообщает Football Italia, «молотобойцы» не хотят отдавать Джанлуку Скамакку в аренду этим летом, поэтому «Рома» и «Милан», которые интересуются нападающим, хотят, чтобы игрок надавил на клуб.

В минувшем сезоне Скамакка забил 8 голов в 27 официальных матчах, но травмы и сложности в адаптации привели к тому, что ему было трудно в команде.

«Рома» остается главным претендентом на игрока, но она не может позволить себе сделку на постоянной основе, поэтому будет рассчитывать на аренду нападающего «Вест Хэма».