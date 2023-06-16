Саудовский «Аль-Хиляль» намерен приобрести центрального защитника «Челси» Калиду Кулибали.

На 31-летнего футболиста претендовал миланский «Интер», рассматривавший возможность аренды сенегальца, однако теперь, похоже, у «нерадзурри» практически не остаётся шансов переманить экс-звезду «Наполи» в свои ряды. По сведениям FootMercato, «Аль-Хиляль» готов купить Кулибали у «Челси» на крайне выгодных для лондонцев условиях. «Синие» нуждаются в трансферной прибыли после значительных трат, поэтому с высокой долей вероятности ответят согласием.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Калиду Кулибали в 25 млн евро.