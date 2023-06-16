Булыкин предположил, кто станет преемником Роналду и Месси

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, кто может стать новой звездой уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Из следующего поколения потенциальных суперзвезд мне нравятся Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе. Есть еще ряд перспективных футболистов, но эти двое уже доказали, что могут быть на первых ролях», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

По мнению эксперта, выступление Холанна за сборную Норвегии никак не повлияет на его популярность, ведь Златан Ибрагимович не имел каких-то успехов со Швецией, а Месси выиграл чемпионат мира на закате карьеры.

Напомним, этим летом Месси покинул «ПСЖ» и отправился в американский «Интер» Майами, а Роналду еще прошлой зимой покинул Европу, перебравшись в саудовский «Аль-Наср».