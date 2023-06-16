Ван де Вен прокомментировал слухи об интересе «Ливерпуля»

Нидерландский защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Ливерпуль».

Микки ван де Вен признал, что «Ливерпуль» следил за его выступлениями в прошлом.

«Конечно, я слышал о связях с «Ливерпулем» и знаю, что они следили за мной в прошлом. Вот и все. Конечно, «Ливерпуль» — отличный клуб», – цитирует ван де Вена Фабрицио Романо.

Также ван де Вен подтвердил, что не исключает возможность покинуть свою текущую команду в ближайшее летнее трансферное окно и что он открыт для новых вызовов и перспектив.

В минувшем сезоне ван де Вен провел в составе «Вольфсбурга» 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.