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«Барселона» дает Гюндогану необходимые гарантии слухи

16 Июня 2023 • 20:05 Комментировать

«Барселона» старается не упустить возможность подписать полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» обещает Гюндогану, что он обязательно будет зарегистрирован в случае перехода в стан каталонцев, даже если это будет требовать гарантий от руководства клуба. Внутри клуба царит оптимизм, и руководство «Барселоны» ожидает решения полузащитника в ближайшее время.

В минувшем сезоне Илкай Гюндоган провел в составе «Манчестер Сити» 51 матч во всех соревнованиях. Он забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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