«Барселона» старается не упустить возможность подписать полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» обещает Гюндогану, что он обязательно будет зарегистрирован в случае перехода в стан каталонцев, даже если это будет требовать гарантий от руководства клуба. Внутри клуба царит оптимизм, и руководство «Барселоны» ожидает решения полузащитника в ближайшее время.

В минувшем сезоне Илкай Гюндоган провел в составе «Манчестер Сити» 51 матч во всех соревнованиях. Он забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.