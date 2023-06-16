​В «Баварии» пока не приняли решение по Уокеру

В сфере интересов «Баварии» оказался защитник Кайл Уокер из «Манчестер Сити». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях подтверждает интерес к 33-летнему футболисту из Мюнхена. При этом журналист отмечает, что «Бавария» пока не приняла решение о том, делать ли предложение по Уокеру «Манчестер Сити». Пока что в стане гранда Бундеслиги лишь обсуждают кандидатуру англичанина.

Кайл Уокер имеет действующий контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до конца июня 2024 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 33-летнего игрока в 15 миллионов евро.