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​В «Баварии» пока не приняли решение по Уокеру

16 Июня 2023 • 19:34 Комментировать

В сфере интересов «Баварии» оказался защитник Кайл Уокер из «Манчестер Сити». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях подтверждает интерес к 33-летнему футболисту из Мюнхена. При этом журналист отмечает, что «Бавария» пока не приняла решение о том, делать ли предложение по Уокеру «Манчестер Сити». Пока что в стане гранда Бундеслиги лишь обсуждают кандидатуру англичанина.

Кайл Уокер имеет действующий контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до конца июня 2024 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 33-летнего игрока в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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