По информации Football Italia, «Рома» все еще надеется продать защитника Матиаса Винью в «Борнмут» и нападающего Карлеса Переса в «Сельту», но оба клуба пытаются получить скидки на ранее согласованные суммы.

Винья присоединился к «Борнмуту» на правах аренды в январе с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Английский клуб пытается добиться лучших условий.

Что касается Переса, его аренда в «Сельту» прошлым летом имеет опцию выкупа в 10 миллионов евро. Испанский клуб предложил половину этой суммы, что руководство «Ромы» посчитало неприемлемым. Сообщается, что римляне согласятся на 8 миллионов.